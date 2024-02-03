F-16 проти "Мигів" та "Сушок" – скільки разів американські літаки стикалися з російською технікою і хто переміг

Кількість повітряних дуелей вже обчислюється десятками

У своєму інтерв’ю CNN голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що наша країна незабаром використовуватиме F-16, адже українські пілоти вже тренуються літати на ци літаках. Їх використання тим більше цінне, що за наявними даними у повітряних боях вони жодного разу не програли літакам виробництва СРСР та РФ.

"Телеграф" з’ясував, скільки разів F-16 стикався у бою з літаками виробництва СРСР та РФ. Як стверджують самі російські пропагандистські ЗМІ, станом на 2020 рік американський винищувач взяв участь у 65 повітряних боях проти літаків радянського та російського виробництва, і в жодному з них не був збитий.

Збив десятки радянських літаків

Так, першою повітряною перемогою F-16 вважається бій 28 квітня 1981 року в небі Лівану – під час збройного конфлікту в цій країні ізраїльський пілот збив сирійський вертоліт Мі-8Т. Першою ж перемогою саме над літаком стало знищення у повітрі МіГ-21 ізраїльтянином Аміром Нахумі 14 липня того ж року.

Історичним завданням, виконаним F-16, став наліт 1981-го на іракський ядерний реактор Озірак під Багдадом 1981-го року, здійснений ВПС Ізраїлю, але тоді обійшлося без повітряного бою.

Загалом з весни 1981-го і до березня 2020 року F-16 взяли участь у 65 повітряних дуелях із літаками радянського та російського виробництва і в жодному з них не було збито. У той же час на рахунку американського винищувача є низка перемог не лише над літаками СРСР та РФ на озброєнні інших країн, а й у прямих боях із збройними силами цих країн.

Так, 4 серпня 1988 року саме F-16 було збито штурмовик Су-25 пілотований майбутнім єдиним в історії віце-президентом РФ Олександром Руцьким. Літак майбутнього політика в ході виконання бойового завдання в Афганістані перетнув кордон із Пакистаном і був збитий пакистанськими ВПС. Сам Руцькій тоді зумів повернутися до своїх. Як вважається, ВПС Пакистану на F-16 здобули 3 перемоги над літаками СРСР під час війни в Афганістані.

Турецький F-16 поки що єдиний хто збив літак РФ

Стільки ж повітряних перемог – 3, мають F-16 ВПС Туреччини, але на відміну від пакистанських пілотів, мінімум одну з цих перемог було здобуто вже над російськими пілотами.

Так, саме F-16 ВПС Туреччини 24 листопада збив російський бомбардувальник Су-24, який у ході виконання бойового завдання у Сирії порушив кордон Туреччини. Тоді один член екіпажу російського літака загинув.

1 березня 2020 року ВПС Туреччини збили ще два Су-24, щоправда, цього разу вони відносилися вже до повітряних сил Сирії.

Але найбільше перемог у повітряних боях значиться за F-16 ВПС США. Так хоча в ході операції "Буря в пустелі" в 1991-му році не було підтверджених фактів перемог у повітрі над ВПС Іраку, в 1992-му і 1993-му були знищені МіГ-23 і МіГ-25, що становили небезпеку для авіації США та Великобританії., що здійснювали безпеку Кувейту

1994-го та 1999-го в ході збройного конфлікту в Югославії F-16 ВПС США здобули ще 5 перемог у повітряних боях, у тому числі збивши 1 МіГ-29. Останній до речі вважається основним конкурентом у своєму класі з американським літаком, але поки що так не разу і не вийшов переможцем у прямому повітряному бою.

Зауважимо, що саме F-16 у Повітряних силах України вважають тим літаком, який здатний завоювати перевагу в небі, протистояти авіації окупантів, підтримати наземні сили та забезпечити захист повітряного простору в акваторіях Чорного та Азовського морів.