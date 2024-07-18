"Вузьке місце вже не борти": Арахамія назвав проблему, пов'язану з використанням F-16

Бельгія, Нідерланди, Данія та інші партнери України пообіцяли загалом вже в два рази більше літаків, ніж Україна має навчених пілотів

Україна зараз має дефіцит підготовлених пілотів для західних винищувачів. Партнери пообіцяли Україні надати значно більше американських літаків F-16, ніж в неї є підготовлених пілотів для цих винищувачів.

Про це заявив голова фракції Слуга народу, член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші партнери України пообіцяли загалом вже в два рази більше літаків, ніж Україна має навчених пілотів та інженерів для обслуговування цих винищувачів.

Окрім того, Арахамія заявив, що не варто критикувати не надто високі темпи постачання літаків, оскільки насправді це реально рекордні терміни. У мирний час літаки передають протягом п'яти або шести років, тоді як у випадку з Україною вклалися у один рік.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів… уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце — вже не борти, а люди… У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", – відзначив депутат.

Нагадаємо, що в США заявили, що Україна вже найближчим часом отримає від США ескадрильї сучасних винищувачів F-16. Точні дані назвати неможливо, оскільки є міркування безпеки.

Також у Байдена підтвердили, що Данія та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших F-16 на фронті вже влітку. Окрім цього, в Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.