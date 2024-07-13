"Очевидно є неприйнятним": у Зеленського обурилися через затримки з постачанням F-16

Літаками повинен хтось керувати, причому персонал та пілоти повинні бути відповідним чином навчені

Бельгія задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16. Проте графік постачань Україні літаків є довготривалими та це просто неприйнятно, оскільки кожен день затримки впливає на фронт.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, Україна знає, яку кількість літаків Повітряні сили повинні отримати від партнерів.

"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент. Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни та знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас", – сказав він.

Також Жовква зазначив, що важливе питання – це збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів. Літаками повинен хтось керувати, причому персонал та пілоти повинні бути відповідним чином навчені. Проте є ще такий фактор, як час.

"Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів… Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – резюмував він.

Нагадаємо, що в США заявили, що Україна вже найближчим часом отримає від США ескадрильї сучасних винищувачів F-16. Точні дані назвати неможливо, оскільки є міркування безпеки.

Також у Байдена підтвердили, що Данія та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших F-16 на фронті вже влітку. Окрім цього, в Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.

Нагадаємо, 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія. При цьому в Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочнеться вже наприкінці серпня.