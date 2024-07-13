"Очевидно, это неприемлемо": у Зеленского возмутились из-за задержек с поставкой F-16

Самолетами должен кто-то управлять, причем персонал и пилоты должны быть соответствующим образом обучены

Бельгия задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16. Однако график поставок Украине самолетов долгосрочный и это просто неприемлемо, поскольку каждый день задержки влияет на фронт.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Радио Свобода". По его словам, Украина знает, какое количество самолетов воздушные силы должны получить от партнеров.

"Нам действительно нужно то количество самолетов, о котором говорил президент. У нас есть соответствующие декларирования от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это в нашем соглашении о безопасности с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас", – сказал он.

Также Жовква отметил, что важный вопрос – это увеличение количества тренировочных центров для пилотов. Самолетами должен кто-то управлять, причем персонал и пилоты должны быть соответствующим образом обучены. Однако есть еще такой фактор как время.

"Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 – это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, которое было составлено во время саммита, говорится, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов… Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот длительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать", – резюмировал он.

Напомним, что в США заявили, что Украина уже в ближайшее время получит от США эскадрилью современных истребителей F-16. Точные данные назвать невозможно, поскольку есть соображения безопасности.

Также Байден подтвердил, что Дания и Нидерланды передают самолеты Украине, поэтому можно ожидать использования первых F-16 на фронте уже летом. Кроме этого, в Белом доме поблагодарили Бельгию и Норвегию за дополнительные самолеты для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которое получит Украина от Нидерландов.

Напомним, 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов начнется уже в конце августа.