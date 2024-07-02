Когда первые F-16 появятся в Украине: нардеп озвучил сроки и рассказал, какие задачи они будут выполнять

Многое будет зависеть от комплектации

Украина в самом скором времени получит первые самолеты F-16. При этом не исключено, что их увидят еще до конца текущего месяца.

Об этом рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Вадим Ивченко в комментарии Times of Ukraine. По его словам, украинцы точно узнают об их прибытии.

При этом нардеп добавил, что пока не понятно, смогут ли эти самолеты выполнять в Украине боевые миссии и операции. Он подчеркнул, что зная зависимость этих самолетов от радаров обнаружения и наличия дальнобойных ракет, F-16 будут выполнять задачи по защите украинского неба от российских баллистических ракет.

"Для отвоевывания территорий надо будет смотреть на ту конфигурацию, которая уже прилетит в Украину", — сказал Ивченко.

При этом парламентарий добавил, что они также не будут участвовать в ударах по территории России, а также подчеркнул, что речь не о разрешениях союзников, а в том будут ли переданы способные на это ракеты.

"Каждый самолет может использовать определенные типы ракет. Эти ракеты летят на определенную дистанцию — что-то летит на 300, что-то летит на 150, а что-то только на 70 километров. На 70 километрах любая ПВО может сбить самолет", — отметил Ивченко.

Как сообщалось ранее, вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. Предварительно известно, что они могут появиться на украинском небе летом 2024 года.