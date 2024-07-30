Україна отримає важливе озброєння для F-16: без нюансу не обійшлось

Перші винищувачі мають надійти до України цього літа

США погодилися озброїти винищувачі F-16, які передадуть Україні, ракетами американського виробництва. Також до літаків нададуть інше сучасне озброєння.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що Данія та Нідерланди готуються відправити перші F-16 в Україну цього літа. Проте питання про джерело критично важливої ​​зброї для літаків донедавна залишалося невирішеним.

Як розповів виданню неназваний високопосадовець США, хоча Пентагон має у своєму розпорядженні обмежені запаси й виробничі можливості, він поставить для F-16 боєприпаси класу "повітря-земля". Також Україна отримає комплекти точного наведення для бомб і сучасні ракети класу "повітря-повітря".

Зокрема, будуть надані ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM, версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на інтелектуальну зброю та так звані бомби малого діаметра. Крім того, Україна отримає вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM, а також ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

За даними співрозмовника WSJ, кількість наданого озброєння має бути достатньої для задоволення найнагальніших потреб України. Він також зазначив, що європейські країни можуть виділити кошти для того, щоб купити у США додаткове озброєння для F-16, які отримає Україна.

Водночас, за його словами, США обмежать Україну у застосуванні ракет для F-16 за аналогією з іншим переданим озброєнням. Таким чином українські військові зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, коли Україна нарешті застосує F-16 на фронті.