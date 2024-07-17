Большая зачистка: ВСУ выбивают российские системы ПВО перед прибытием первых F-16

За последнее время ВСУ уничтожили по меньшей мере 20 систем ПВО и 15 радаров российских оккупантов

Вооруженные силы Украины ведут зачистку временно оккупированных районов Украины и российского приграничья от систем противовоздушной обороны. Таким образом, ВСУ планируют обезопасить прибытие и размещение истребителей F-16 летом и осенью этого года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявившего об уничтожении в течение небольшого времени более 20 систем ПВО и 15 радаров российских террористов.

Геноцид российской противовоздушной обороны подтверждается последними новостями: на видео, опубликованном Сырским, видно, как Украина кассетными боеприпасами уничтожает российскую батарею С-300 возле оккупированного поселка Мангуш Донецкой области (западнее Мариуполя). Основатель подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Константин Немичев сообщил об уничтожении четырех С-300, из которых террористы долгое время обстреливали Харьков, что можно подтвердить заявлением, сделанным позже советом депутатов Краснинского сельского поселения Волгоградской области РФ. В заявлении россиян было сказано о смерти командира российской батареи С-300 в результате удара украинских сил на Харьковском направлении 12 июля.

"Командир российской С-300, вероятнее всего, погиб во время украинского удара по оккупированному Мариуполю, поскольку время смерти командира приходится на 15 минут после удара по российскому ЗРК С-300 под Мариуполем 12 июля. В то же время ISW не обнаружил признаков украинского удара по российским средствам ПВО в Белгородской области 12 июля и не может подтвердить точное место этой атаки", — говорится в отчете.

Отмечается, что погибший командир батареи С-300 в последнем письме домой отмечал, что за последние две недели ВСУ ударами по батареям ПВО убили по меньшей мере двух командиров. Институт предполагает, что речь идет об ударах, произошедших в июне и начале июля. В связи с этим аналитики напомнили о словах Сырского относительно систематического уничтожения систем ПВО россиян накануне прибытия F-16.

"Украинские официальные лица ранее указывали, что Воздушные силы ВСУ также намерены использовать F-16 и другие самолеты в рамках более широкой системы противовоздушной обороны Украины. Однако, как уже отмечал ISW, Украине придется ослабить общие силы и средства ПВО России для защиты F-16. и их должной интеграции в боевые подразделения Вооруженных Сил", – пишет институт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 июня в Крыму раздались взрывы. Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы России. В частности, речь идет о ЗРК С-400 и С-300.

Подробнее о С-300 читайте в материале "Телеграфа": "Старая, но эффективная система ПВО: на что способны ЗРК С-300".