ВСУ уничтожили на Донеччине российский ЗРК С-300: Сырский рассказал подробности и показал эпичное видео

Силы обороны уже уничтожили десятки таких комплексов

Во вторник, 16 июля, в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. Операция осуществлялась во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он выразил благодарность воинам за успешное выполнение боевой задачи.

Главком отметил, что, по информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется.

Сырский напомнил, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям РФ. Ранее было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

"Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств. Продолжение следует... Слава Украине", — написал он

Что известно о комплексе С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300 — советское оружие, ныне находящееся на вооружении и украинского ПВО, и российского.

В зависимости от модификации, ЗРК С-300 может поражать самолеты на дальности от 5 до 150 км, и ракеты на дальности до 40 км, на высоте от 10 метров до 27 км, а скорость поражаемых целей может составлять от 1300 до 2800 метров в секунду.

Детальнее о С-300 читайте в материале "Телеграфа": Старая, но эффективная система ПВО: на что способны ЗРК С-300.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 июня в Крыму раздались взрывы. Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы России. В частности, речь идет о ЗРК С-400 и С-300.