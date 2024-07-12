В США призвали союзников передать все возможные средства ПВО Украине

Вместо сбивания ракет силами ПВО НАТО, Салливан предлагает просто отдать все системы Украине

Союзники США по НАТО могут передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, которыми они способны поделиться. Это поможет Украине крепко прикрыть небо от российских террористов.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки". Таким образом, Салливан ответил на вопросы журналистов, почему США не позволяют Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

"Наша позиция состоит в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призывали каждого союзника – предоставите любую систему, которую вы можете предоставить", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, в рамках которого речь шла о сбивании союзниками российских ракет над западом нашей страны.

Однако после того, как Польша согласилась сбивать летящие на запад Украины ракеты, появился нюанс. Это невозможно делать без одобрения всех членов НАТО, а между странами-членами Альянса нет единого мнения по этому вопросу.