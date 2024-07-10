Укр

Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной? Игнат рассказал, почему эффект будет маленьким

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото Колаж Телеграфу

Ожидания от этого решения завышены, считает он

Украина и Польша заключили соглашение о безопасности, которое предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов страной-членом НАТО. Однако не стоит ожидать от этого чего-то чрезвычайного, ведь по словам бывшего представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, возможности Польши в небе над Украиной несколько преувеличены.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу": Прорыв в войне? При каких условиях Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной

"Если это комплекс Patriot, то он стреляет на 150 километров. И это в идеальных условиях и не на границе, где относительно горная местность. Но когда ракеты уходят низко, обнаружить их очень сложно. Если они дадут свои комплексы во Львовскую или Волынскую область, не вопрос, можно сбивать. А они это сделают? Со своей территории они ничего не сделают, ведь ракета сбивается очень близко, а дальность комплексов ограничена", — пояснил Игнат.

Он добавил, что это касается и польской авиации, в частности, F-16. По его мнению, при условии применения их с территории Польши, они так же будут не слишком эффективными.

"F-16 уже совсем другой разговор, но опять же: они будут залетать на территорию Украины? Если не залетать, то дальность ракет такая же, как в комплексе, то есть не такая уж большая. А ведь еще нужно подлететь к цели на определенное расстояние", — резюмировал Юрий Игнат.

Как сообщал Телеграф, безопасное соглашение Украины со Швецией предусматривает предоставление Украине специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen. Также страна будет учить украинских пилотов.

Теги:
#Украина #ПВО #Война #Польща #Юрий Игнат