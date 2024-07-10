Война — день 868: россияне продолжают воздушный террор и пытаются прорваться под Купянском

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается в течение 868 дней, а ВСУ прочно держат позиции, истощая силы российских оккупантов, которые несмотря на потери продолжают вести наступательные действия. Хотя линия фронта остается относительно статической, но ежедневно там происходит более сотни боевых столкновений, из которых большинство фиксируется на нескольких направлениях на востоке Украины. Чтобы сорвать стратегические планы оккупационных войск, Украина наносит обширные дроновые удары по российским тылам, а россияне в свою очередь терроризируют мирные города, разрушая больницы и жилые многоэтажки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российский Ростов находится под атакой неизвестных беспилотников.

00:00 Россияне запустили беспилотники с Крыма. Под угрозой центральные и южные области Украины

О том, что происходило, 7 июля читайте по ссылке: Война — день 865: россияне сбрасывают сотни бомб на Украину и продолжают наступать на востоке

С ситуацией в Украине за 8 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 866: ВСУ имеют успехи под Харьковом, а россияне наступают на Донетчине

О новостях и событиях 9 июля мы рассказывали здесь: Война — день 867: захватчики продвигаются в двух областях, а Украина отходит от мощного обстрела