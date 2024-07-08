Война — день 866: ВСУ имеют успехи под Харьковом, а россияне наступают на Донетчине

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях продолжается, однако бойцы ВСУ стойко держат оборону и не позволяют оккупантам продвинуться. Вместе с тем в некоторых местах, к примеру в Харьковской области, у украинских войск есть существенные успехи. При этом также продолжается также серия взрывов на важных объектах на оккупированных территориях и в глубине России, из-за чего спать спокойно у захватчиков не получается.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне подняли в воздух 4 стратегических бомбардировщика. Если вылет боевой, то пуски произойдут ориентировочно в 00:30 — 1:00

С ситуацией в Украине за 5 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 863: ВСУ отступили в Часовом Яру, а на фронте им не хватает оружия

О новостях и событиях 6 июля мы рассказывали здесь: Война — день 864: Украина усиливает ПВО, пока Россия повторяет свои "условия мира"

О том, что происходило, 7 июля читайте по ссылке: Война — день 865: россияне сбрасывают сотни бомб на Украину и продолжают наступать на востоке