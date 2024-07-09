Враг готовит новый прорыв на Харьковщине? Эксперт назвал возможное направление (карта)

Оккупанты продвинулись в направлении реки Оскол

Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны на Купянском направлении. В частности, врагу удалось продвинуться у села Песчаное Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он обратил внимание на выступ, образовавшийся в районе этого населенного пункта.

"На Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с "очеретинским прорывом". От передовых позиций противника в районе с. Песчаное до реки Оскол осталось "по прямой" чуть больше 10 км", — написал Машовец.

Ситуация возле с. Песчаное по состоянию на 9 июля (по данным аналитиков DeepState)

Стоит отметить, что "очеретинским прорывом" обозреватель называет наступление россиян весной 2024 года. Тогда после захвата Авдеевки им удалось прорвать украинскую оборону и захватить Очеретино Донецкой области и еще несколько близлежащих населенных пунктов.

Напомним, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности, в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охмадет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного ГОКа. Из-за этого по всей стране погибли более 30 человек и более сотни получили ранения.