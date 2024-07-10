Ночной удар по Одесчине: есть погибшие, повреждена портовая инфраструктура и теплоход

Матрос получил ранения

В ночь на среду, 9 июля, россияне атаковали ракетами Одесскую область. Погибли два человека.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал портовую инфраструктуру Одесского района. Погибли охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения. Он госпитализирован.

Обломками ракет повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Повреждение судна привело к утечке жидкости. Последствия устраняются.

Как уточнили в воздушных силах Украины, во время ракетной атаки на портовую инфраструктуру Одесчины активно работала ПВО. В результате ее работы три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.

В общей сложности россияне минувшей ночью использовали для удара по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 20 "шахедов". 14 вражеских дронов были сбиты.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня россияне ударили беспилотником по энергообъекту в Ровенской области. Из-за атаки возникли дополнительные проблемы с электроснабжением.