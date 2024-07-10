Нічний удар по Одещині: є загиблі, пошкоджено портову інфраструктуру та теплохід

Матрос отримав поранення

У ніч на середу, 9 липня, росіяни атакували ракетами Одеську область. Загинуло двоє людей.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував портову інфраструктуру Одеського району. Загинули охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Його госпіталізовано.

Уламками ракет пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Пошкодження судна призвело до витоку рідини. Наслідки ліквідовуються.

Як уточнили у Повітряних силах України, під час ракетної атаки на портову інфраструктуру Одещини активно працювала ППО. Внаслідок її роботи три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Загалом росіяни минулої ночі використали для удару по Україні одну балістичну ракету "Іскандер-М", чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 20 "шахедів". 14 ворожих дрони було збито.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня росіяни вдарили безпілотником по енергооб'єкту у Рівненській області. Через атаку виникли додаткові проблеми з електропостачанням.