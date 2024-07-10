Зеленський закликав США зняти усі обмеження на удари по РФ: Кулеба назвав першочергові цілі

Президент назвав переваги такого рішення

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.

Під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні Зеленський сказав про необхідність лідерства США, яке не вичікує, а діє вже зараз. Як приклад він навів повторний наступ росіян на Харківщині, який захлинувся завдяки дозволу США завдавати ударів у відповідь по військових цілях у Росії західною зброєю.

"Уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само ми зможемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати російські військові літаки на своїх базах. І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російським військовим і логістиці в нашому Криму", — наголосив Зеленський.

Кулеба розповів, що Україна працює над тим, щоб США дозволили ЗСУ використовувати далекобійну зброю для завдання ударів по військових аеродромах на території РФ. Глава МЗС наголосив, що потрібно "безжально знищувати" всі військові цілі, які тим чи іншим шляхом долучені до бомбардувань та до ракетних обстрілів України.

Як писав "Телеграф", Зеленський розповів про нещодавні плани Путіна в Україні. Він хотів скористатися "вікном можливостей" поки США тягнули з виділенням допомоги Україні.