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Не лише "ляпас Альянсу": Подоляк пояснив, що Путін хотів сказати атакою на "Охматдит"

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Радник голови Офісу президента розповів про наміри Кремля Новина оновлена 08 липня 2024, 18:06
Радник голови Офісу президента розповів про наміри Кремля. Фото president.gov.ua

Це був цілеспрямований удар з чітким сигналом партнерам України

У понеділок, 8 липня, росіяни вдарили ракетою Х-101 по "Охматдиту" і це було схвалено особисто російським диктатором Путіним. Кремль надсилає сигнал західним партнерам України, що вони все одно не зможуть нічого зробити і ухвалити необхідні рішення.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у блозі в соцмережі Telegram. Він звернув увагу, що обстріл "Охматдиту" стався напередодні липневого саміту НАТО і назвав це "ляпасом Альянсу".

"Це абсолютно продумана дія, спеціально розроблена та схвалена суб’єктом Путіним. Напередодні саміту НАТО. Як ляпас Альянсу. РФ посилає всім неформальний сигнал приблизно такого змісту: "Навіть відверте вбивство дітей не змусить їх (Альянс) ухвалити всі необхідні рішення. І тому продовжуємо атакувати", ― пише Подоляк.

Звернув він увагу і на вимоги про припинення війни, які прозвучали від Угорщини та Китаю. Проте спрямовані вони не проти агресора.

"Ця вимога не адресована Росії. Вона адресована лише Заходу та Україні. І її мета – створити хибне відчуття: агресор має право вбивати, бо говорить про "мир", а жертва не повинна оборонятись і тому має негайно припинити опір, залишивши території та власних громадян агресору… Це має вкрай неприродний вигляд і абсолютно точно стимулює Росію продовжувати атакувати", ― пише Подоляк.

Попри цинічний удар по дитячій лікарні, Росія залишається членом Радбезу ООН та навіть головує в організації. Подоляк назвав це "блюзнірським сигналом усім нейтральним країнам" та відзначив відсутність реакції від ООН.

"Просто зараз країна, яка навмисно завдала масованого удару по українських містах і дитячому лікувальному закладу в Києві, продовжує головувати в… РБ ООН. Це абсолютно блюзнірський сигнал усім нейтральним країнам: правил немає, а пряме людожерство заохочується. Ба більше, немає належної реакції ООН, що прямо вказує на очевидне: якщо війна не закінчиться тотальною поразкою Росії, на світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, у якому життя не має цінності, а смерть ― новий синонім слова "Росія", ― написав Подоляк.

Нагадаємо, що Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Вибухи прогриміли у столиці, Дніпрі, Кривому Розі та кількох містах Донецької області. Росія застосувала 38 ракет, з яких 30 були знищені.

8 липня вибухи чули у різних районах столиці. Російські ракети влучили у багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва та в дитячу лікарню "Охматдит". Є жертви.

"Телеграф" раніше писав, чому "Охматдит" так називається. Це найбільша в Україні лікарня для дітей.

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#Росія #Обстріл #Охматдит #Михайло Подоляк