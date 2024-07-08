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Росія атакувала Україну ракетами різних типів: що летіло на міста та скільки вдалось збити (оновлено)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Через ворожий обстріл багато жертв та поранених Новина оновлена 08 липня 2024, 15:28
Через ворожий обстріл багато жертв та поранених. Фото Колаж "Телеграфа"

Деякі цілі стали невловимими для нашої ППО

У понеділок, 8 липня, Росія атакувала Україну з застосуванням 38 ракет різного типу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 30 з них.

Для нападу росіяни використовували балістичні, аеробалістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети. Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

Обстріл України 08.07.24

"Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування", ― написав Олещук.

Командувач ПС ЗСУ зазначив, що за попередніми даними під час ранкового обстрілу Росія запустила по Україні 38 ракет різного типу. Він перерахував кількість випущених авіаснарядів кожного виду:

  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (знищена);
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (знищено 3);
  • 1 крилата ракета 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101 (знищено 11);
  • 14 крилатих ракет "Калібр" (знищено 12);
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (усі знищені).
Скільки ракет збила ППО 8 липня
Українська ППО збила 30 ракет з 38

Зазначимо, що ППО не вдалось збити крилаті ракети "Циркон" та Х-22. Проте обидва види авіаснарядів не є невловимими для оборонців неба. Їх вже збивали раніше. Зокрема, вперше ППО "приземлила" дві ракети Х-22 у ніч проти 19 квітня 2024 року.

Ракета "Циркон", яка долітає до Києва за 6 хвилин, теж не є невловимою. ППО збивала її раніше. Україна має зброю проти "Циркону".

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни масово атакували українські міста. Вибухи прогриміли у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську та Краматорську. Є багато поранених та загиблих.

Російська ракета влучила по столичній лікарні "Охматдит". У цьому закладі лікуються діти з онкологією. "Телеграф" опублікував ексклюзивні кадри наслідків удару по "Охматдиту".

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#Україна #Обстріл #Ракети #Повітряні Сили #Микола Олещук