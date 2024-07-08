Росія атакувала Україну ракетами різних типів: що летіло на міста та скільки вдалось збити (оновлено)

Деякі цілі стали невловимими для нашої ППО

У понеділок, 8 липня, Росія атакувала Україну з застосуванням 38 ракет різного типу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 30 з них.

Для нападу росіяни використовували балістичні, аеробалістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети. Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

Обстріл України 08.07.24

"Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування", ― написав Олещук.

Командувач ПС ЗСУ зазначив, що за попередніми даними під час ранкового обстрілу Росія запустила по Україні 38 ракет різного типу. Він перерахував кількість випущених авіаснарядів кожного виду:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (знищена);

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (знищено 3);

1 крилата ракета 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101 (знищено 11);

14 крилатих ракет "Калібр" (знищено 12);

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (усі знищені).

Українська ППО збила 30 ракет з 38

Зазначимо, що ППО не вдалось збити крилаті ракети "Циркон" та Х-22. Проте обидва види авіаснарядів не є невловимими для оборонців неба. Їх вже збивали раніше. Зокрема, вперше ППО "приземлила" дві ракети Х-22 у ніч проти 19 квітня 2024 року.

Ракета "Циркон", яка долітає до Києва за 6 хвилин, теж не є невловимою. ППО збивала її раніше. Україна має зброю проти "Циркону".

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни масово атакували українські міста. Вибухи прогриміли у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську та Краматорську. Є багато поранених та загиблих.

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