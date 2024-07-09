Росіяни атакували Україну ракетами: куди поцілили на Полтавщині (оновлено)

Росіяни продовжують повітряний терор

Російські окупанти запустили крилаті ракети у бік Полтавської області. Згідно з інформацією моніторингових каналів, йдеться про 6-8 ракет.

Про це також підтвердила пресслужба Повітряних сил у своєму telegram-каналі. Після повідомлень про запуск ракет, місцеві пабліки повідомили про вибухи у Полтаві.

UPD: У Полтавській області, попередньо, приліт у промисловий об'єкт, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

Згідно з попередньою інформацією, йдеться про запуски ракет Х-101 або Х-555, які були запущені з бортів Ту-95 близько 17:00.

На цьому атака не закінчилася, оскільки моніторингові групи також зафіксували проліт крилатих ракет у бік Київської області, проте там також не виключили, що це може бути фальшива ціль. На тлі цього в Україні також було оголошено масштабну тривогу, пов’язану з загрозою застосування балістичного озброєння з боку західних областей Росії.

Місцева влада закликала громадян областей, де оголошено повітряну тривогу, пройти в безпечні місця.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охмадит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного ГЗК.