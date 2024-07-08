Після російського обстрілу у Києві знайшли тіла мами та двох її дітей: дитячий омбудсмен не стримала емоцій

Російські обстріли забрали життя багатьох жителів Києва

Під час ліквідації наслідків російського обстрілу Києва знайшли тіла загиблої матері та її двох дітей. Йдеться про 9-річну дівчинку та 11-річного хлопчика.

Про це в ефірі єдиного марафону новин розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Водночас у КМДА повідомили, що троє дітей загинули в одній із житлових багатоповерхівок у Шевченківському районі.

"Ці діти, яких дістали з-під завалів, це дівчинка 9 років і хлопчик 11 років та їхня мама. Ці діти точно не чекали, що сьогодні їхнє життя закінчиться", — сказала вона.

При цьому Герасимчук зазначила, що під завалами клініки "Охмадит" ще можуть діти. Водночас вона наголосила, що це була не просто лікарня, а найкраща дитяча лікарня України.

"Там на діалізі була подруга моєї дочки. Моя дитина особисто зв’язувалася зі своєю подругою і вона говорила, що "загинула моя лікарка". І це жахливо, я не хочу, щоб діти обговорювали такі теми", — додала Герасимчук.

Варто зазначити, що, згідно з останніми даними КМДА, у будівлі "Охмадита" загинуло двоє дорослих, серед яких лікар. Ще 10 людей отримали поранення.

Епізод, про який говорить Герасимчук, ймовірно стався в іншому місці Шевченківського району, де ракета знищила під’їзд житлової багатоповерхівки. Там загинуло 7 людей, серед яких троє дітей. Ще 18 мешканців отримали поранення.

Загалом у різних районах Києва загинули 27 мирних жителів, а 82 отримали поранення. На момент публікації цього матеріалу було відомо про трьох загиблих дітей.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охмадет", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного ГЗК.