После российского обстрела в Киеве нашли тела мамы и двух ее детей: детский омбудсмен не сдержала эмоций

Российские обстрелы унесли жизни многих жителей Киева

Во время ликвидации последствий российского обстрела Киева нашли тела погибшей матери и ее двоих детей. Речь идет о 9-летней девочке и 11-летнем мальчике.

Об этом в эфире единого марафона новостей рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. В то же время в КГГА сообщили, что трое детей погибли в одной из жилых многоэтажек в Шевченковском районе.

"Эти дети, которых достали из-под завалов, это девочка 9 лет и мальчик 11 лет и их мама. Эти дети точно не ждали, что сегодня их жизнь закончится", — сказала она.

При этом Герасимчук отметила, что под завалами клиники "Охмадет" еще могут находиться дети. Вместе с тем она подчеркнула, что это была не просто больница, а лучшая детская больница Украины.

"Там на диализе находилась подруга моей дочери. Мой ребенок лично связывался со своей подругой и она говорила, что "погибла мой врач". И это ужасно, я не хочу, чтобы дети обсуждали такие темы", — добавила Герасимчук.

Стоит отметить, что согласно последним данным КГГА, в здании "Охмадета" погибло двое взрослых, среди которых врач. Еще 10 человек получили ранения.

Эпизод, о котором говорит Герасимчук, скорее всего произошел в другом месте Шевченковского района, где ракета уничтожила подъезд жилой многоэтажки. Там погибло 7 человек, среди которых трое детей. Еще 18 жителей получили ранения.

Всего же в разных районах Киева погибли 27 мирных жителей, а 82 получили ранения. На момент публикации этого материала было известно о троих погибших детях.

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охмадет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного ГОК.