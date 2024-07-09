Россияне атаковали Украину ракетами: куда попали в Полтавской области (обновлено)

Россияне продолжают воздушный террор

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты в сторону Полтавской области. Согласно информации мониторинговых каналов, речь идет о 6-8 ракетах.

Информацию об этом также подтвердила пресс-служба Воздушных сил в своем telegram-канале. После сообщений о запуске ракет местные паблики сообщили о взрывах в Полтавской области.

UPD: В Полтавской области, предварительно, прилёт по промышленному объекту, сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

Согласно предварительной информации, речь идет о запусках ракет Х-101 или Х-555, которые были запущены с бортов Ту-95 около 17:00.

На этом атака не закончилась, поскольку мониторинговые группы также зафиксировали пролет крылатых ракет в сторону Киевской области, однако там также не исключили, что это может быть фальшивая цель. На фоне этого в Украине также была объявлена масштабная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения со стороны западных областей России.

Местные власти призвали граждан областей, где объявлена воздушная тревога, проследовать в безопасные места.

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охмадет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного ГОК.