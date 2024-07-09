"Невероятный уровень абсурда": Совбез ООН соберется обсудить удар по Киеву, но председательствует там Россия

Заседание запросили пять стран

Во вторник, 9 июля, Совет безопасности ООН соберется на заседание из-за российского удара по детской клинике "Охмадет" в Киеве. Иронично, но текущим председателем Совбеза является Россия.

О планах собрать заседание сообщила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд в соцсети X. Она отметила, что заседание состоится по просьбе нескольких стран.

"Мы осудим трусливое и извращенное нападение России на больницу в Совете Безопасности", — сообщила она.

Заседание состоится по инициативе Великобритании, Франции, Эквадора, Словении и США.

Стоит понимать, что с 1 июля председателем Совбеза ООН стала Россия, а ее постоянный представитель уже заявил, что главными темами станут конфликты на Ближнем Востоке. При этом он дал понять, что вопрос Украины в текущем месяце обсуждаться не будет.

На этот факт обратил внимание блогер и военный аналитик Игаль Левин, который отметил, что ему происходящее напоминает черную комедию.

"Это невероятный уровень абсурда", — написал он.

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охмадет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного ГОК.