"Неймовірний рівень абсурду": Рада безпеки ООН збереться обговорити удар по Києву, але головує там Росія

Засідання запросили п’ять країн

У вівторок, 9 липня, Рада безпеки ООН збереться на засідання через російський удар по дитячій клініці "Охмадет" у Києві. Іронічно, але поточним головою Ради безпеки є Росія.

Про плани зібрати засідання повідомила постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у соцмережі X. Вона зазначила, що засідання відбудеться на прохання кількох країн.

"Ми засудимо боягузливий і збочений напад Росії на лікарню в Раді Безпеки", — написала вона.

Засідання відбудеться з ініціативи Великої Британії, Франції, Еквадору, Словенії та США.

Варто розуміти, що з 1 липня головою Ради безпеки ООН стала Росія, а її постійний представник уже заявив, що головними темами стануть конфлікти на Близькому Сході. При цьому він дав зрозуміти, що питання України цього місяця не обговорюватиметься.

На цей факт звернув увагу блогер і військовий аналітик Ігаль Левін, який зазначив, що те, що відбувається, нагадує чорну комедію.

"Це неймовірний рівень абсурду", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охмадет", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного ГЗК.