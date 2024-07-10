Війна — день 868: росіяни продовжують повітряний терор і намагаються прорватися під Куп’янськом

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває протягом 868 днів, а ЗСУ міцно тримають позиції, виснажуючи сили російських окупантів, які, попри втрати, продовжують вести наступальні дії. Хоча лінія фронту залишається відносно статичною, але щодня там відбувається понад сотня бойових зіткнень, з яких більшість фіксується на кількох напрямках на сході України. Щоб зірвати стратегічні плани окупаційних військ, Україна завдає масштабних дронових ударів по російських тилах, а росіяни своєю чергою тероризують мирні міста, руйнуючи лікарні та житлові багатоповерхівки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російський Ростов перебуває під атакою невідомих безпілотників.

00:00 Росіяни запустили безпілотники із Криму. Під загрозою центральні та південні області України

Про те, що відбувалося, 7 липня читайте на засланні: Війна — день 865: росіяни скидають сотні бомб на Україну і продовжують наступати на сході

З ситуацією в Україні за 8 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 866: ЗСУ мають успіхи під Харковом, а росіяни наступають на Донеччині

Про новини та події 9 липня ми розповідали тут: Війна — день 867: загарбники просуваються у двох областях, а Україна оговтується від потужного обстрілу