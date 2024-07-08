Війна — день 866: ЗСУ мають успіхи під Харковом, а росіяни наступають на Донеччині

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках триває, проте бійці ЗСУ стійко тримають оборону та не дозволяють окупантам просунутися. Водночас у деяких місцях, наприклад у Харківській області, українські війська мають суттєві успіхи. При цьому також триває серія вибухів на важливих об’єктах на окупованих територіях і в глибині Росії, через що спати спокійно у загарбників не виходить.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни підняли в повітря 4 стратегічні бомбардувальники. Якщо виліт бойовий, то пуски відбудуться орієнтовно о 00:30 — 1:00.

Із ситуацією в Україні за 5 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 863: ЗСУ відступили у Часовому Яру, а на фронті їм не вистачає зброї

Про новини та події 6 липня ми розповідали тут: Війна — день 864: Україна посилює ППО, доки Росія повторює свої "умови миру"

Про те, що відбувалося, 7 липня читайте на засланні: Війна — день 865: росіяни скидають сотні бомб на Україну і продовжують наступати на сході