Війна - день 863: ЗСУ відступили у Часовому Яру, а на фронті їм бракує зброї

Оперативно про головне за добу

Поки російський диктатор Володимир Путін продовжує марні зусилля просунути власні умови миру між Україною та Росією, безпілотники ГУР завдають ударів по військових заводах РФ. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, удари по російській авіації та збільшення постачання зброї Україні — те, що переломить ситуацію на фронті. Зараз же, як сказав президент Володимир Зеленський, ситуація на фронті "проблемна", але не "патова". Річ у тім, що військова допомога затримується, а 14 бригад залишаються неукомплектованими зброєю. Росіянам вдається протискатись на фронті, зокрема у Часовому Яру.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К та групи Ту22м3. Водночас фіксується рух групи БПЛА (за даними моніторів, близько 20 штук) у декількох напрямках:

через Сумщину прямує у бік Чернігівської області;

через Полтавщину — курсом на Черкащину/Київщину;

через Чернігівську область летить у західному напрямку;

із півдня — через Херсонщину курсом на Дніпропетровську область.

З ситуацією в Україні за 2 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 860: Росія посилює тиск на українські позиції, але б’є рекорди втрат

Про новини та події 3 липня ми розповідали тут: Війна — день 861: окупанти тиснуть на Донбасі, а на кордоні з Білоруссю зростає напруга

Про те, що відбувалось, 4 липня читайте за посиланням: Війна — день 862: росіяни атакували міста України та успішно тиснуть у Часовому Яру