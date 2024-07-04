Війна — день 862: росіяни атакували міста України та успішно тиснуть у Часовому Яру

Оперативно про головне за добу

Російські загарбники продовжують тиснути на фронті, зосереджуючи зусилля по лінії фронту у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. Українські захисники відступили від позицій у Часовому Яру, що матиме важкі наслідки для оперативної карти Донбасу. Росіянам такий успіх дався величезними втратами. Не відрізняються окупанти меншою підступністю і під час обстрілів українських міст, знищуючи цивільну інфраструктуру та травмуючи велику кількість цивільних.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські безпілотники зафіксовані у небі над Київською областю. Працює ППО

00:00 Росіяни атакують дронами північні регіони України. Ворожі БПЛА рухаються у напрямку Чернігівщини та Сумщини, звідки прямують на Київщину та Полтавщину.

Мапа тривог станом на 00:04

З ситуацією в Україні за 1 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 859: окупанти готуються до битви за Торецьк та бомбять міста

Про новини та події 2 липня ми розповідали тут: Війна — день 860: Росія посилює тиск на українські позиції, але б’є рекорди втрат

Про те, що відбувалось, 3 липня читайте за посиланням: Війна — день 861: окупанти тиснуть на Донбасі, а на кордоні з Білоруссю зростає напруга