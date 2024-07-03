У Харкові пролунали потужні вибухи: є поранені внаслідок ворожого удару

Попередньо, зруйновано два приватних будинки

У середу, 3 липня, в Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією зафіксовано щонайменше три удари КАБами в Київському районі обласного центра.

UPD: Станом на 16:45 відомо про чотирьох потерпілих: хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Про вибухи повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. Допис зробив у своєму Telegram.

"Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються", — написав Синєгубов.

Вже за десять хвилин з'явилася перша інформація про наслідки удару. Повідомляється, що зруйновано два приватних будинки. Підрозділам ДСНС вдалося врятувати дитину.

Варто зазначити, що нині російські окупанти мають змогу дострілювати своїми КАБами до будь-якої точки Харкова. Про це в етері єдиного телемарафону розповів Синєгубов. Він зауважив, що росіяни модифікували свої ФАБ-500, які у 2 рази потужніші за КАБ-250 і ФАБ-250.

"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по місту керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили. Ворог спочатку цей боєприпас використовував лише на Куп'янському напрямку на північних наших територіях, тобто на лінії фронту. Наразі боєприпас було модифіковано, згідно з нашою інформацією, тепер він летить на відстань до 80 кілометрів, тому дістає до будь-якої точки Харкова", — мовив очільник ОВА.

Тривоги, які нині лунають у Харкові по 12-16 годин, попереджають про високий рівень небезпеки, зауважив Синєгубов. У цей час, за можливості, необхідно перебувати в укриттях. Він додав, що лише за останню добу росіяни скинули на Харків 32 керовані авіабомби. За словами Синєгубова, якщо підраховувати лише з початку поточного року, то це сотні авіабомб.

"Це приблизно 100 ракетних ударів ми мали по самому Харкову. Зруйновано понад 11 тисяч об’єктів, із них 3 тисячі зруйновані повністю", — мовив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти атакували Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок події є загиблі та поранені.