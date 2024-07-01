Росіяни обстріляли Дніпро балістикою: у місті гриміли вибухи

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше три вибухи

Російські терористи вночі 1 липня обстріляли Дніпро балістичними ракетами, намагаючись влучити по цивільним мешканцям міста та спричинити якнайбільше жертв. Попередньо, терористи запускали "Іскандер-М" з району Воронежської області РФ.

Про обстріл повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Повідомлялося про щонайменше три вибухи у місті та роботу протиповітряної оборони по ракетам терористів.

Місцева влада підтвердила факт обстрілу, однак поки що не давала коментарів стосовно наслідків. Невідомо, чи є після чергового російського теракту поранені, або руйнування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни всю ніч тероризували Україну "шахедами": їх збивали у шести областях. Обстріл здійснили в ніч проти 29 червня.

Ввечері, 30 червня, терористи атакували Київ. Внаслідок російського ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Згідно з інформацією місцевих пабліків, уламки пошкодили багатоповерховий житловий будинок.

Надвечір у неділю, 30 червня, вчергове росіяни атакували Харків. Місцеві жителі почули вибухи приблизно о 16:30, після обстрілу керованими авіаційними бомбами (КАБ) горіло відділення пошти та сім вантажних автомобілів. Є поранені, зокрема й немовля. Один загиблий.