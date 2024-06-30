В Росії знову неспокійна ніч: у трьох областях заявили про атаку безпілотників

Вибухи чули у Брянській, Курській та Бєлгородській областях

В Росії вночі з 29 на 30 червня було дуже неспокійно у кількох прикордонних регіонах. Повідомлення про атаку безпілотників надходили з Брянської та Курської областей, а також з тимчасово контрольованої російськими терористами Бєлгородської області.

Згідно з повідомленнями місцевих губернаторів, а також місцевих інформаційних каналів, в регіонах активно працювала протиповітряна оборона терористів. Місцева влада традиційно розповідає казки про "все збито".

Зокрема у Брянській області РФ, стверджують росіяни, було збито чотири БПЛА літакового типу над Трубчевським районом. Місцевий губернатор заявив, що "постраждалих та руйнувань немає", але відразу додав, що на місці чомусь працюють оперативні та екстрені служби.

У тимчасово контрольованій російськими терористами Бєлгородській області два безпілотники атакували Грайворон. Через удар були пошкоджені будинок та автомобіль, інші наслідки поки що невідомі.

У Курській області РФ місцеві канали опублікували низку відео зі звуками прольоту безпілотників. Також повідомлялося про вибухи у Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах та роботу ППО. У чатах писали, що на північному заході області після атаки БПЛА зникло світло; на фоні цих повідомлень російська влада заявила, що БПЛА нібито були збиті, а руйнувань, як і на Брянщині, нібито немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 червня в російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи. Під ударом опинилися міста Шебекіно та Строітєль, влада заявила про руйнування та постраждалих.

Втім, скоро активно відчувати війну будуть не тільки прикордонні російські регіони. Виробництво далекобійних дронів в Україні, які долають рекордну відстань, вже набуло серійного масштабу. Значний внесок у це зробили вітчизняні підприємства, які налагодили ефективну співпрацю з приватним сектором для розширення масштабів виробництва дронів.