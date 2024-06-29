Росіянам прилітатиме частіше? Виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на новий рівень

Безпілотники долають більше тисячі кілометрів

Виробництво далекобійних дронів в Україні, які долають рекордну відстань, вже набуло серійного масштабу. Значний внесок у це зробили вітчизняні підприємства, які налагодили ефективну співпрацю з приватним сектором для розширення масштабів виробництва дронів.

Про це сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform. За його словами, необхідно уникати підходів, що копіюють традиційні методи противника, особливо такого сильного, як Росія.

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути гнучкішими та винахідливішими. Свого часу Давид зрозумів, що боротися з Голіафом методами самого ж Голіафа — хибна ідея. У результаті він обрав зброю, яка могла принести перемогу, і вміло застосувала її", — підкреслив Сметанін.

За словами гендиректора "Укрборонпрому", зараз українські дрони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Також Сметанін не оминув увагою і те, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

Раніше "Телеграф" писав, що до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйони вироблених безпілотників.