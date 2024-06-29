Россиянам будет прилетать чаще? Производство дальнобойных дронов в Украине вышло на новый уровень

Беспилотники преодолевают более тысячи километров

Производство дальнобойных дронов в Украине, преодолевающих рекордное расстояние, уже приобрело серийный масштаб. Значительный вклад в это сделали отечественные предприятия, наладившие эффективное сотрудничество с частным сектором для расширения масштабов производства дронов.

Об этом сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью Армия "Inform". По его словам, необходимо избегать подходов, копирующих традиционные методы противника, особенно столь сильного, как Россия.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В результате он выбрал оружие, которое могло принести победу, и умело применило его", — подчеркнул Сметанин.

По словам гендиректора "Укрборонпрома", сейчас украинские дроны поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км. Также Сметанин не обошел вниманием и то, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

Ранее "Телеграф" писал, что до конца года Украина может выйти на общую цифру в 2 миллиона производимых беспилотников.