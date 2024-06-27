"Куда надо попали": дроны атаковали российский завод, который работает на войну (видео)

Последствия атаки пока неясны

Рано утром 27 июня беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод" в Тверской области. Предприятие производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ и уже не впервые подвергается атаке.

По заявлению Минобороны РФ, за минувшую ночь российская ПВО якобы сбила 7 беспилотников. Четыре БПЛА — над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской. Общее количество беспилотников, которые атаковали РФ не сообщается.

Редкинский завод на карте

В сети публикуют фото и видео последствий "визита" дрона в город Редкино Тверской области. Там атаке подвергся "Редкинский опытный завод". На видео слышен мощный взрыв и виден дым, который возник после него.

"Опять по заводу попали", "Короче долетел куда надо", — говорят те, кто снимает видео.

Стоит отметить, что этот завод уже не впервые подвергается атаке. Так, в сентябре прошлого года его атаковал неизвестный дрон.

Редкинский опытный завод является одним из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производят химическую продукцию для нужд авиационной и космической промышленности. В частности авиационное топливо, им заправляют самолеты, которые обстреливают Украину.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на четверг, 27 июня, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". Основной целью врага стал запад страны, но взрыв слышали, в том числе в Киеве.