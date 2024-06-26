Запад втягивается в новую гонку вооружений. Ее остановит только поражение Путина

С начала российского вторжения в Украину оборонные компании Запада построили или модернизировал не менее 12 оружейных заводов

Все чаще в сети стали появляться видео массированных артиллерийских, бомбовых и ракетных ударов ВСУ по позициям врага. Z-военкоры вдруг стали жаловаться на непривычно высокую интенсивность украинского огня. Причину неприятностей россиян объяснил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Обещанные Западом снаряды достигли передовых украинских частей, и они уже начинают менять ситуацию на линии фронта, признался он журналистам.

"Телеграф" разбирался, как западным союзникам удалось нарастить производство оружия и почему Трамп или иной западный политик не сможет остановить поток оружия в Украину.

В состоянии "расслабона"

После распада СССР и Варшавского блока, вплоть до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, военная промышленность стран НАТО пребываала в состоянии "расслабона". Многие предприятия, изготовлявшие боеприпасы, останавливали производство и сокращали персонал.

"Мы не ждали войны в Украине и не задумывались о перевооружении Европы", — признался европейский комиссар по внутреннему рынку, отвечающий за оборонную промышленность ЕС, Тьерри Бретон.

Три года назад, например, правительство Италии решило прекратить производство бомб на заводе Rwm Italia на юге Сардинии. Предприятие, принадлежащее немецкому концерну Rheinmetall AG, обозвали "фабрикой смерти" и собирались переоборудовать в молокозавод.

Rwm Italia ожил благодаря крупному контракту с Министерством обороны Украины. "Сегодня мы производим более 10 000 155-мм снарядов. Цель состоит в том, чтобы достичь годового производства в 30 000", — с восторгом поделился успехами гендиректор Rwm Italia Фабио Сгарци.

Для выполнения украинского заказа предприятие перешло на работу в три смены семь дней в неделю, наняв почти 200 новых сотрудников.

12 новых и модернизированных заводов с начала вторжения

Перемены на оружейном заводе на Сардинии — отражение кардинальных сдвигов в военно-промышленном комплексе (ВПК) стран НАТО. Как только хозяева оружейных компаний поняли, что война приняла затяжной характер, они начали вкладывать деньги в расширение производств в предвкушении будущих барышей. Политики еще спорили – давать Украине деньги на закупку оружия или не давать, а бизнес уже понимал – дадут, и дадут много. Главное – не опоздать к разделу пирога.

Декабрь 2022 года. Американский концерн L3Harris покупает лидера отрасли компанию Aerojet Rocketdyne, инвестируя собственные 4,7 млрд долларов в расширение производства ракетных двигателей для систем Stinger и Javelin.

Февраль 2023 года. Компания X-Bow инвестирует 25 млн долларов в строительство нового завода по производству ракетных двигателей для ракет системы HIMARS в Лулинге, штат Техас.

"Спрос (на ракеты. — Авт.) сильнее предложения, и некоторые люди видят возможность войти на этот рынок", — так аналитик оборонной промышленности Байрон Каллан прокомментировал гигантские инвестиции в отрасль. Stinger, Javelin и HIMARS очень хорошо проявили себя на поле боя в Украине весной-летом 2022 года, и бизнесмены обоснованно ожидают увеличения продаж этих систем.

В это же время на другой стороне Атлантики французская компания Eurenco, ведущий производитель взрывчатых веществ в Европе, принимает решение о строительстве нового завода по производству пороха для 155-мм артиллерийских боеприпасов. Французы резонно предполагали, что вскоре производство снарядов значительно возрастет. И не ошиблись.

Война в Украине опустошила старые складские запасы НАТО, и правительства экстренно начали выделять деньги на изготовление новых.

В 2023 году General Dynamics на деньги армии США модернизирует знаменитый завод боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания. В том же году компания IMT Defense запускает новую линию по производству артиллерийских снарядов на заводе Ингерсолле в Канаде, а немецкий концерн Rheinmetall AG — на заводе Rwm в Италии. В 2024 года General Dynamics запускает в эксплуатацию новый завод боеприпасов в Техасе, а Rheinmetall закладывает новую снарядную фабрику на северо-западе Германии.

Демократии резко наращивают производство оружия

Производство ракет в странах НАТО растет еще более высокими темпами, чем производство снарядов. Например, в 2018 году компания Lockheed Martin изготавливала в год 350 ракет для систем ПВО Patriot. После российского вторжения в Украину компания построила новый завод и нарастила производство до 500 ракет в год. Часть их были переданы Украине, где весьма эффективно сбивали российские самолеты и ракеты. После этого Lockheed решила продолжит собственные инвестиции, чтобы иметь возможность производить 650 ракет в год. "Lockheed видит спрос", — объяснила решение совета директоров вице-президент компании Бренда Дэвидсон.

Среднее производство 155-мм снарядов в месяц на оружейных заводах

Источники: Сайт армии США, La Tribune

Чтобы удвоить производство ракет к РСЗО HIMARS, армия США инвестировала 349 млн долларов. Их выпуск увеличится с 566 ракет в месяц до более чем 1100 в месяц к 2026 году, пообещал заместитель министра армии США Гейб Камарильо.

Оружейные компании зарабатывают миллиарды

Специалисты отрасли не сомневаются – к 2025 году оружейные заводы Запада будут производить боеприпасов как минимум не меньше России. "К 2025 году мы (страны ЕС. — Авт.) должны выйти на мощность в 2,5 млн снарядов в год, то есть мощность производства, сопоставимую с российской", — поделился планами Тьерри Бретон.

Реализацию этих планов обеспечивают не только решения политиков, но и интерес бизнеса. Агрессия России стимулировала правительства многих стран тратить огромные деньги на вооружение. Аналитики в один голос прогнозируют — государственные и частные инвестиции практически гарантированны в сектор обороны.

Вновь, как и в годы холодной войны, компании ВПК завалены заказами. Вслед за спросом растут цены на оружие. Стоимость некоторых боеприпасов выросла в пять раз.

Изменение средней стоимости ракеты GMLRS в долларах

Источник: проект бюджета Министерства обороны США на 2023 год

Вместе с прибылью растет цена акций оборонных компаний. Например, акция одного из главных поставщиков снарядов в Украину — Rheinmetall AG — выросла с февраля 2022 года на 124%.

Почему Трамп не остановит поток оружия

Председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер с оптимизмом смотрит в будущее. 20 июня 2024 года он подписал контракт на 8,5 млрд евро с Бундесвером на производство снарядов, в том числе и для Украины.

"Правительство ФРГ держит свое слово, — не скрывал радости глава концерна после церемонии подписания. — Этот контракт обеспечит загрузку нашего нового завода, который мы строим в Нижней Саксонии".

Господин Паппергер, а также собственники сотен других оборонных предприятий в Европе и США, не будут довольны, если какой-нибудь политик вдруг аннулирует их многомиллиардные контракты.

Сегодня объем расходов на вооружение стран НАТО, вызванных войной в Украине, аналитики оценивают свыше $200 млрд.

"Этот пирог должен расти, и мы хотим выиграть долю этого растущего пирога", — описал настроения на рынке Крис Броуз, директор по стратегии американской оборонной компании Anduril Industries.

Воскресший после 2022 года военно-промышленный комплекс Запада приложит максимум усилий, чтобы поток оружия в Украину не прекращался.

Маховик новой гонки вооружений, которую спровоцировал диктатор Путин, начав широкомасштабную войну против Украины, может остановить только поражение России. Так, как это произошло после поражения Советского Союза в холодной войне.