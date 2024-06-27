"Куди треба поцілили": дрони атакували російський завод, який працює на війну (відео)

Наслідки атаки поки що неясні

Рано вранці 27 червня безпілотники атакували "Редкінський дослідний завод" у Тверській області. Підприємство виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості РФ і вже не вперше зазнає атаки.

За заявою Міноборони РФ, за минулу ніч російська ППО нібито збила 7 безпілотників. Чотири БПЛА – над Тверською областю, два – над Московською та один – над Білгородською. Загальна кількість безпілотників, які атакували РФ, не повідомляється.

Рідкінський завод на карті

У мережі публікують фото та відео наслідків "візиту" дрону до міста Редкіно Тверської області. Там атаку зазнав "Редкінський дослідний завод". На відео чутно потужний вибух і видно дим, що виник після нього.

"Знову по заводу поцілили", "Короче долетів куди треба", — кажуть ті, хто знімає відео.

Варто зазначити, що цей завод уже не вперше зазнає атаки. Так, у вересні минулого року його атакував невідомий дрон.

Редкінський дослідний завод є одним із найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляють хімічну продукцію для потреб авіаційної та космічної промисловості. Зокрема, авіаційне паливо, ним заправляють літаки, які обстрілюють Україну.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на четвер, 27 червня, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Основною метою ворога став захід країни, але вибух чули, у тому числі у Києві.