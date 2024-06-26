Звідти запускають "шахеди": у Криму несподівано загорілась важлива база росіян (відео)

Неприємна новина для ворога

Нещодавно росіяни втратили багато БПЛА та інструкторів після атаки на базу у Краснодарському краю, а тепер стало відомо про пожежу на мисі Чауда в окупованому Криму, звідки ЗС РФ запускають "шахеди" по Україні. З’явились супутникові знімки, де видно наслідки стихії.

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", сильне задимлення на мисі Чауда спостерігалось увечері 25 червня. Причина загоряння невідома, бо за останні дні на цей район півострова не було жодних ракетних чи дронових атак.

"Згідно з картою, створеною журналістами "Крим. Реалії", у районі мису Чауда розташовані кілька військових об'єктів РФ, зокрема полігон. Наприкінці 80-х його було закрито, однак у 2016 році РФ знову відновила його роботу. Повітряні сили України стверджують, що сили РФ запускають з території полігону "шахеди" для ударів по Україні", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Росія запускає дрони типу "Shahed-136/Герань" одразу з декількох місць. Це мис Чауда в окупованому Криму та військові бази на території Бєлгородської і Курської області. В останні нерідко навідуються українські дрони.

Стосовно того, чи є в України зброя, яка може вдарити по мису Чауда, у Повітряних силах відповіли неоднозначно. Речник Ілля Євлаш в етері телемарафону ухилився від прямого підтвердження.

Для довідки: мис Чауда розташований на південному сході півострова Крим. Там є декілька російських баз, зокрема полігон для запуску дронів-камікадзе. Мис знаходиться приблизно в 310 км по прямій від Херсону.

Мис Чауда на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Севастополі російська ППО збила ракету над пляжем. Окупаційні війська захищали військову базу, тому поставили під удар цивільних. Серед відпочивальників понад 150 постраждалих, є жертви. Традиційно Росія цинічно звинувачує у цьому США та Україну. Момент збиття ракети потрапив на відео.