Більше сотні безпілотників та інструктори: у ЗСУ уточнили втрати росіян від удару по Краснодарському краю

Є загиблі серед персоналу та великий "мінус" у техніці

Стали відомі подробиці та уточнені втрати під час атаки на навчальний центр ППО у Єйську Краснодарського краю Росії в ніч проти 21 червня. Служба безпеки України (СБУ) і морпіхи знищили 120 російських дронів.

Є також втрати серед інструкторського складу та технічного персоналу військової частини. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Військово-морських Сил Збройних сил України (ЗСУ).

"21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї", ― йдеться у повідомленні.

У цьому центрі навчають російських військових використовувати дрони різного типу. Під час атаки Сили оборони України знищили 120 безпілотників:

50 ударних дронів "Ланцет" ;

; 40 розвідувальних дронів ZALA ;

; 20 ударних дронів Shahed-136 (вони ж "Герань-2" );

(вони ж ); 10 розвідувальних дронів SuperCam.

"Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня вибухи прогриміли одразу у трьох районах Краснодарського краю ― Темрюкському, Єйському і Сіверському. Тоді під удар потрапив військовий полігон та Ільський нафтопереробний завод.

Згодом у мережі з’явились супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки навчального центру ППО. Від лінії фронту до цього об’єкту близько 130 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Бєлгородській області місцеві вивісили прапор України на даху будинку. Це помітила аеророзвідка.