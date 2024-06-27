Нічна атака Росії на Україну: основною ціллю був захід країни, але вибух пролунав і в Києві

Активно працювала ППО

У ніч на четвер, 27 червня, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Основною ціллю ворога став захід країни, але вибух чули, у тому числі у Києві.

"Телеграф" розповідає, що відомо про російську атаку. Близько 2-ї години ночі стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з моря. Вони прямували через Миколаївщину, Кіровоградщину та Вінниччину та рухалися на Хмельниччину.

Близько 3 години ворог підняв у повітря МіГ-31К. Повідомлялося про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку. Близько 03:00 у Києві пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, ймовірно, вони стали результатом роботи ППО з "Кинджалу", випущеного з літака.

Близько 02:40 з’явилися повідомлення про вибухи у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Перед цим Повітряні сили попереджали про атаку БПЛА на ці області. Крім того, повідомлялося, що у напрямку Хмельницької області рухаються крилаті ракети.

Вибухи на Хмельниччині чули ще двічі – близько 02:58 та 03:01. Моніторинги писали про небезпеку для Старокостянтинова. Після 5 ранку туди долетіли ворожі "шахеди", знову пролунали вибухи та звуки роботи ППО.

Крім того, вибухи вночі чули на півдні Одещини. Відразу після 4 ранку вибухи пролунали у Харкові. За даними моніторингів, ворог обстріляв місто балістикою.

Як повідомляв "Телеграф", 26 червня росіяни скинули вибухівку з дрону на двох дітей та трьох дорослих. Сестри 12 та 15 років отримали поранення, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.