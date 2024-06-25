Після вибухів та пожежі: в одній із областей Росії ввели режим НС, що кажуть у ГУР

Росіянам повідомили про необхідні заходи безпеки за допомогою гучномовців, через соціальні мережі та шляхом подомового обходу

У Воронезькій області Росії запроваджено режим надзвичайної ситуації. Причиною тому стала "спекотна" ніч, під час якої було вражено польовий склад боєприпасів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, на місці зараз працюють оперативні служби, військові та представники влади.

"Ми ввели режим НС на території Ольховатського району для якнайшвидшої ліквідації наслідків детонації. Ситуація знаходиться під контролем. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади. (…) Ніхто з мешканців району не постраждав. Громадянам повідомили про необхідні заходи безпеки за допомогою гучномовців, через соціальні мережі та шляхом подомового обходу", — сказав Гусєв.

Він також додав, що було також скориговано роботу дитячих садків та оздоровчих таборів.

"В Ольховатському міському поселенні призупинили роботу дитячих садків "Світ чудес" та "Теремок". Дитячі садки "Білочка" та "Казка" зараз перебувають на ремонті та планово не здійснюють прийом дітей. Зупинили роботу пришкільного табору на базі Вільховатської середньої школи. У зв'язку із рішенням КНС перенесли проведення ОДЕ на базі Ольховатської середньої школи. Іспит проводитиметься у резервні дні (1-2 липня)", — підкреслив голова регіону.

При цьому робота інших закладів освіти буде у колишньому режимі.

Тим часом у Головному управлінні розвідки підтвердили, що в ніч проти 25 червня в Ольховатському районі воронезької області вражено польовий склад боєприпасів армії країни-агресора. Операцію було проведено воїнами Департаменту активних дій ГУР МО України.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа яких становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією і триває досі. Враховуючи розміри складу, схоже, буде вибухати ще довго. "Високостильова" реакція мовою товстого/пушкіна ― зафіксована на відео", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 червня в російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи. Під ударом опинилися міста Шебекіно та Строітєль, влада заявила про руйнування та постраждалих.