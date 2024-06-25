После взрывов и пожара: в одном из областей России ввели режим ЧС, что говорят в ГУР

Россиянам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода

В Воронежской области России введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стала "жаркая" ночь, в ходе которой был поражен полевой состав боеприпасов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, на месте сейчас работают оперативные службы, военные и представители власти.

"Мы ввели режим ЧС на территории Ольховатского района для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. (…) Никто из жителей района не пострадал. Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода", — сказал Гусев.

Он также добавил, что была также скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей.

"В Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов "Мир чудес" и "Теремок". Детские сады "Белочка" и "Сказка" сейчас находятся на ремонте и планово не осуществляют прием детей. Приостановили работу пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы. В связи с решением КЧС перенесли проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы. Экзамен будет проводиться в резервные дни (1-2 июля)", — отметил глава региона.

При этом работа других учреждений образования будет в прежнем режиме.

Тем временем в Главном управлении разведки подтвердили, что в ночь на 25 июня в Ольховатском районе воронежской области поражен полевой состав боеприпасов армии страны-агрессора. Операция была проведена воинами Департамента активных действий ГУР МО Украины.

"Ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры состава, похоже, будет взрываться еще долго. "Высокостилевая" реакция на языке толстого/пушкина ― зафиксирована на видео", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июня в российском Белгороде и Белгородском районе прогремели взрывы. Под ударом оказались города Шебекино и Строитель, власти заявили о разрушениях и пострадавших.