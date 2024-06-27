Ночная атака России на Украину: основной целью был запад страны, но взрыв прогремел и в Киеве

Активно работала ПВО

В ночь на четверг, 27 июня, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". Основной целью врага стал запад страны, но взрыв слышали, в том числе в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, что известно о российской атаке. Около 2 часов ночи стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" с моря. Они следовали через Николаевщину, Кировоградщину и Винниччину и направились на Хмельнитчину.

Около 3 часов враг поднял в воздух МиГ-31К. Сообщалось о движении скоростных целей через Житомирщину в юго-западном направлении. Около 03:00 в Киеве прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, вероятно, они стали результатом работы ПВО по "Кинжалу", выпущенному из самолета.

Около 02:40 появились сообщения о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Перед этим Воздушные силы предупреждали об атаке БПЛА на эти области. Кроме того, сообщалось, что в направлении Хмельницкой области движутся крылатые ракеты.

Взрывы на Хмельнитчине слышали еще дважды — около 02:58 и 03:01. Мониторинги писали об опасности для Староконстантинова. После 5 утра туда долетели вражеские "шахеды", снова раздались взрывы и звуки работы ПВО.

Кроме того, взрывы ночью слышали на юге Одесской области. Сразу после 4 утра взрывы прогремели в Харькове. По данным мониторингов, враг обстрелял город баллистикой.

Как сообщал "Телеграф", 26 июня россияне сбросили взрывчатку с дрона на двоих детей и троих взрослых. Сестры 12 и 15 лет получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.