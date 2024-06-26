Чеська ініціатива в дії? Росія почала втрачати потенціал в артилерії, що це значить

Джерело назвало, які цифри у використанні снарядів зараз

Росія продовжує поступово втрачати свою перевагу у використанні артилерії на фронті. Різниця у кількості пострілів сильно скоротилася.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі Збройних сил України.

"Розрив у пострілах на фронті між Україною та Росією скоротився з 1:7 до 1:3", — розповів співрозмовник.

Нагадаємо, перші партії снарядів, придбаних у рамках чеської снарядної ініціативи, почнуть надходити в Україну наприкінці червня. Постачання снарядів йдуть строго за графіком, який було заздалегідь узгоджено.

Вже пізніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, у вівторок, 25 червня, заявив про прибуття в Україну першої партії снарядів у рамках ініціативи його країни.

Артилерійська перевага росіян — яка динаміка

Варто зазначити, що декілька тижнів тому, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявляв, про те, що артилерійська перевага росіян була 7:1 на початку 2024 року, але скоротилася до 1:5.

А ось президент України Володимир Зеленський ще в лютому зазначив, що співвідношення артилерійських пострілів 1:3 чи 1:1,5 необхідно, щоб відтіснити росіян. Він уточнював, що в іншому випадку українські захисники або стоятимуть на місці, або втрачатимуть контроль над територіями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни 2024 року, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.