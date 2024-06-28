Атаковали важный завод россиян и не только: подробности налета дронов в Брянской области

Оба объекта пострадали в результате ударов БПЛА

Беспилотники атаковали Брянскую область России ночью пятницы, 28 июня. В городе Карачев под удар попали воинская часть и завод "Кремний Эл".

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, но объектам обстрела досталось немало.

"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и воинская часть в городе Карачев Брянской области атакованы ночью 28 июня беспилотниками, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. На заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части — склад", — говорится в сообщении.

Город Карачев на карте

В то же время, по данным российского Министерства обороны, над городом Карачев якобы было уничтожено шесть ударных беспилотников.

Чем важен завод

Отметим, что "Кремний Эл" — одного из крупнейших в России производителей микроэлектроники. На нем также создают комплектующие для военной техники. Кремль инвестировал в свое время в завод миллиарды.

Более того, по данным открытых источников, "Кремний Эл" принимает участие в разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области была атакована одна из школ, в которой базировались российские военные. В результате происшествия здание полностью сгорело.