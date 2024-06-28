Атакували важливий завод росіян і не тільки: подробиці нальоту дронів у Брянській області

Обидва об’єкти постраждали внаслідок ударів БПЛА

Безпілотники атакували Брянську область Росії вночі п’ятниці, 28 червня. У місті Карачев під удар потрапили військова частина та завод "Кремній Ел".

Про це пишуть РосЗМІ. Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає, але об’єктам обстрілу дісталося чимало.

"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військову частину в місті Карачев Брянської області атаковано вночі 28 червня безпілотниками, повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону. На заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині — склад", — йдеться у повідомленні.

Місто Карачев на карті

Водночас, за даними російського Міністерства оборони, над містом Карачев нібито було знищено шість ударних безпілотників.

Чим важливий завод

Зазначимо, що "Кремній Ел" — одного з найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. На ньому також виготовляють комплектуючі для військової техніки. Кремль інвестував свого часу у завод мільярди.

Щобільше, за даними відкритих джерел, "Кремній Ел" бере участь у розробці нових РЛС на активних решітках з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бєлгородській області була атакована одна зі шкіл, в якій базувалися російські військові. Внаслідок події будівля повністю згоріла.