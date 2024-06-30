В России снова неспокойная ночь: в трех областях заявили об атаке беспилотников

Взрывы слышали в Брянской, Курской и Белгородской областях

В России в ночь с 29 на 30 июня было очень неспокойно в нескольких приграничных регионах. Сообщения об атаке беспилотников поступали из Брянской и Курской областей, а также из временно контролируемой российскими террористами Белгородской области.

Согласно сообщениям местных губернаторов, а также местных информационных каналов, в регионах активно работала противовоздушная оборона террористов. Местные власти традиционно рассказывают сказки про "все сбито".

В частности, в Брянской области РФ, утверждают россияне, были сбиты четыре БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом. Местный губернатор заявил, что "пострадавших и разрушений нет", но сразу добавил, что на месте почему-то работают оперативные и экстренные службы.

Во временно контролируемой российскими террористами Белгородской области два беспилотника атаковали Грайворон. Из-за удара были повреждены дом и автомобиль, другие последствия пока неизвестны.

В Курской области РФ местные каналы опубликовали ряд видео со звуками пролета беспилотников. Также сообщалось о взрывах в Черемисиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах и работе ПВО. В чатах писали, что на северо-западе области после атаки БПЛА исчез свет; на фоне этих сообщений российские власти заявили, что БПЛА якобы были сбиты, а разрушений, как и на Брянщине, якобы нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июня в российском Белгороде и Белгородском районе раздались взрывы. Под ударом оказались города Шебекино и Строитель, власти заявили о разрушениях и пострадавших.

Впрочем, скоро активно ощущать войну будут не только приграничные российские регионы. Производство дальнобойных дронов в Украине, преодолевающих рекордное расстояние, уже приобрело серийный масштаб. Значительный вклад в это внесли отечественные предприятия, наладившие эффективное сотрудничество с частным сектором для расширения масштабов производства дронов.