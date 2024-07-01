Россияне обстреляли Днепр баллистикой: в городе гремели взрывы

Местные жители сообщили о по меньшей мере трех взрывах

Российские террористы ночью 1 июля обстреляли Днепр баллистическими ракетами, пытаясь попасть по гражданским жителям города и создать как можно больше жертв. Предварительно террористы запускали "Искандер-М" из района Воронежской области РФ.

Об обстреле сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. Сообщалось о минимум трех взрывах в городе и работе противовоздушной обороны по ракетам террористов.

Местные власти подтвердили факт обстрела, однако пока не давали комментариев относительно последствий. Неизвестно, есть ли после очередного российского теракта раненые или разрушения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне всю ночь терроризировали Украину "шахедами" : их сбивали в шести областях. Обстрел был совершен в ночь на 29 июня.

Вечером, 30 июня, террористы атаковали Киев. В результате российского ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. Согласно информации местных пабликов, обломки повредили многоэтажный жилой дом.

К вечеру в воскресенье, 30 июня, в очередной раз россияне атаковали Харьков. Местные жители услышали взрывы примерно в 16:30, после обстрела управляемыми авиационными бомбами (КАБ) горело отделение почты и семь грузовых автомобилей. Есть раненые, в том числе и младенец. Один погибший.