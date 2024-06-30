Горят здание и машины, среди раненых ― младенец: известно о последствиях обстрела Харькова (видео)

После прилета начался пожар, дым виден издалека

К вечеру в воскресенье, 30 июня, в очередной раз россияне атаковали Харьков. Местные жители услышали взрывы примерно в 16:30, после обстрела управляемыми авиационными бомбами (КАБ) горят отделение почты и семь грузовых автомобилей, есть раненые, в том числе младенец. Один погибший.

Об этом сообщает глава Харьковской государственной областной администрации (ОГА) Олег Синегубов. По последним данным, из-за российских обстрелов пострадали восемь человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре почти в центре города. Среди пострадавших есть восьмимесячный ребенок.

"Младенец восьми месяцев и пятеро взрослых пострадали в результате террористического удара по Харькову. Горят 7 машин пострадавшего предприятия", — написал Терехов.

Позже Терехов сообщил о погибшем и восьми пострадавших. Последствия обстрелов уточняются. Осмотр места прилета продолжается.

В соцсетях уже появились видео с места происшествия. На одном из таких видно, как в небо валит густой темно-серый дым.

Отметим, мониторинговые каналы сегодня предупреждали об опасности применения двух КАБ в 16:25. Через две минуты в Харькове прогремели взрывы. В ОГА прилет подтвердили в 16:28.

"Телеграф" ранее сообщал, что ЗРК Patriot не спасут от российских бомб. Зеленский назвал главную проблему.