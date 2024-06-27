Россияне ударили по жилой застройке: Терехов рассказал подробности взрывов в Харькове

Информация о происшествии устанавливается

Днем 27 июня российский оккупанты атаковали Харьков. В городе прогремели взрывы. Появились первые подробности.

В настоящий момент известно, что прилет был по жилой застройке. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской глава Игорь Терехов.

"По уточненной информации – пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — сказал мэр.

Он подчеркнул, что взрывы в городе прогремели в 15:53. В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что город атаковали авиабомбами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июня российские оккупанты атаковали Харьков авиабомбой. Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. В результате происшествия, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Двумя днями ранее россияне также сбросили на Харьков авиабомбы. Тогда в городе пострадали гражданские объекты. В частности одна из бомб упала на территорию частной школы.