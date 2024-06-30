Горять будівля та машини, серед поранених ― немовля: що відомо про наслідки обстрілу Харкова (відео)

Після прильоту почалась пожежа, дим видно здалеку

Надвечір у неділю, 30 червня, вчергове росіяни атакували Харків. Місцеві жителі почули вибухи приблизно о 16:30, після обстрілу керованими авіаційними бомбами (КАБ) горять відділення пошти та сім вантажних автомобілів, є поранені, зокрема й немовля. Один загиблий.

Про це повідомляє голова Харківської державної обласної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов. За останніми даними, через російський обстріл постраждали восьмеро людей.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі майже у центрі міста. Серед постраждалих є восьмимісячна дитина.

"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства", ― написав Терехов.

Пізніше Терехов повідомив про загиблого та вісьмох постраждалих. Наслідки обстрілу уточнюються. Огляд місця прильоту триває.

У соцмережах вже з’явились відео з місця події. На одному з таких видно, як у небо валить густий темно-сірий дим.

Зазначимо, моніторингові канали сьогодні попереджали про небезпеку застосування двох КАБ ще о 16:25. За дві хвилини у Харкові прогриміли вибухи. В ОДА приліт підтвердили о 16:28.

"Телеграф" раніше повідомляв, що ЗРК Patriot не врятують від російських бомб. Зеленський назвав головну проблему.